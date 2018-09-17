جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإيطالي | رونالدو يقطع صيامه ويقود يوفنتوس للفوز على ساسوولو

2018/09/17 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 18 أغسطس 2018 انطلقت النسخة 117 من الدوري الإيطالي الذي كانت نسخته الأولى في عام 1898، وتعد هذه النسخة هي الـ87 من السيري آ بنظام "راوند روبين"، الذي دخل الكرة الإيطالية في 1929 ويعني أن كل فريق في الدوري يواجه بقية الفرق.

البطل التاريخي للدوري هو يوفنتوس الذي رفع الكأس 34 مرة من قبل، كما حصد اللقب في آخر 7 مواسم على التوالي، ويأتي خلفه قطبي ميلان الروسونيري والإنتر برصيد 18 لقب لكلٍ منهما، أما جنوى فهو صاحب المركز الرابع بـ9 ألقاب.

نظام الكالتشيو يقضي بأن تتأهل الفرق التي تنهي في الأربعة مراكز الأولى في الدوري مباشرةً إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أما صاحب المركز الخامس يشارك في دور مجموعات الدوري الأوروبي، والفريق الذي ينهي سادساً يشارك في الدور الثاني التمهيدي من اليوروباليج، وأخيراً يهبط ثلاثي المؤخرة من السيري آ إلى السيري ب.



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وفي هذا التقرير يسلط موقع جول العربي الضوء على جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2018-2019 ..

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019

انطلقت الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2018-2019 يوم السبت 15 سبتمبر 2018 ميلادياً، 5 محرم 1440 هجرياً، وكانت البداية بمفاجأةٍ مديةٍ فجرها بارما بالانتصار على الإنتر بهدفٍ نظيف.

قابل نابولي فيورنتينا وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم واجه روما كييفو وتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن كاد الجيالوروسي ينتصر، كما واجه يوفنتوس ساسوولو وفاز عليه بهدفين لهدف، وأخيراً تعادل ميلان مع كالياري بهدفٍ نظيف.

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2017-2018: الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

يوفنتوس

4

4

0

0

9

4

+5

12

2

نابولي

4

3

0

1

6

6

0

9

3

ساسوولو

4

2

1

1

9

7

+2

7

4

سامبدوريا

3

2

0

1

8

1

+7

6

5

فيورنتينا

3

2

0

1

7

2

+5

6

6

سبال

3

2

0

1

2

1

+1

6

7

جنوى

3

2

0

1

6

6

0

6

8

لاتسيو

4

2

0

2

3

4

−1

6

9

روما

4

1

2

1

7

7

0

5

10

تورينو

4

1

2

1

4

4

0

5

11

أودينيزي

4

1

2

1

4

4

0

5

12

كالياري

4

1

2

1

4

5

−1

5

13

أتالانتا

3

1

1

1

7

4

+3

4

14

ميلان

3

1

1

1

5

5

0

4

15

الإنتر

4

1

1

2

5

4

+1

4

16

إيمبولي

4

1

1

2

3

3

0

4

17

بارما

4

1

1

2

4

5

−1

4

18

بولونيا

4

0

1

3

0

5

−5

1

19

فروزينوني

4

0

1

3

0

10

−10

1

20

كييفو

4

0

2

2

5

11

−6

−1

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2018-2019سجل رونالدو هدفي انتصار يوفنتوس على ساسوولو وظهر أخيراً في قائمة الهدافين التي يحتل صدارتها جريجوري ديفريل لاعب سامبدوريا، والظاهرة الجديدة في الدوري الإيطالي كشيشتوف بيونتيك برصيد 4 أهدافٍ لكلٍ منهما.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: الترتيب اللاعب الأهداف =1 جريجوري ديفريل - سامبدوريا 4 =1 كشيشتوف بيونتيك - جنوى 4 =3 ماركو بيناسي - فيورنتينا 3 =3 رودريجو دي بول - أودينيزي 3 =5 أليخاندرو جوميز - أتالانتا 2 =5 إيميليانو ريجوني - أتالانتا 2 =5 فابيو كوالياريلا - سامبدوريا 2 =5 خوما باباكار - ساسوولو 2 =5 دومينيكو بيراردي - ساسوولو 2 =5 كيفن-برينس بواتينج - ساسوولو 2 =5 لورينزو إنسيني - نابولي 2 =5 ماريو ماندجوكيتش - يوفنتوس 2 =5 سواليو ميتي - تورينو 2 =5 ليوناردو بافوليتي - كالياري 2 =5 إيفان بيريشيتش - الإنتر 2 =5 كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 2 =5 ماريوس ستيبينسكي - كييفو 2 =5 بيوتر زيلينسكي - نابولي 2 نتائج مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الإنتر - بارما

السبت 15 سبتمبر 2018 ميلادياً، 5 محرم 1440 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 1-0

سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" نابولي - فيورنتينا السبت 15 سبتمبر 2018 ميلادياً، 5 محرم 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 0-1 سان باولو فروزينوني - سامبدوريا السبت 15 سبتمبر 2018 ميلادياً، 5 محرم 1440 هجرياً، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية 5-0 بينيتو ستيربي روما - كييفو الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية 2-2 أوليمبيكو "روما" جنوى - بولونيا الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 0-1 لويجي فيراريس يوفنتوس - ساسوولو الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد آليانز أودينيزي - تورينو الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية 1-1 داتشيا أرينا إيمبولي - لاتسيو الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية 1-0 كارلو كاستيلاني كالياري - ميلان الأحد 16 سبتمبر 2018 ميلادياً، 6 محرم 1440 هجرياً، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية 1-1 ساردينيا أرينا سبال - أتالانتا الإثنين 17 سبتمبر 2018 ميلادياً، 7 محرم 1440 هجرياً، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية باولو مازا

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