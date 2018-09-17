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ليبيا... السراج يلتقي رؤساء المجالس المحلية
2018/09/17 | 02:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رؤساء أكثر من 50 مجلسا بلديا ومحليا في حوار مفتوح، في ضوء ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات دامية.

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