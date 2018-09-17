إيران تستكمل مشروعها في العراق بترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء

2018/09/17 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – توعد حلفاء الولايات المتحدة في العراق برد الصفعة لإيران عبر موقع رئاسة الوزراء، برغم الانتصار السياسي الكبير الذي أحرزته في

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