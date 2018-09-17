موعد مباراة ريال مدريد ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/09/17 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يستهل ريال مدريد مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهةٍ من العيار الثقيل ضد روما في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك يوم الأربعاء القادم 19 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 9 محرم 1440 هجرياً.





يسير الملكي بخطًى ثابتةً هذا الموسم في الدوري الإسباني، وذلك على الرغم من رحيل مدربه زين الدين زيدان ونجمه الأول كريستيانو رونالدو، فحتى الآن جمع لوبيتيجي 10 نقاطٍ في الليجا جمعهم من ثلاث انتصاراتٍ وتعادلٍ وحيد مع أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة والأخيرة، ليحتل الميرينجي بذلك المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الصدارة والعلامة الكاملة الوحيد برصيد 12 نقطة.



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أبهر روما العالم الموسم الماضي بأدائه في دوري أبطال أوروبا، لكن بدايته هذا الموسم في الدوري الإيطالي لم تكن على نفس مستوى الإبهار، فحتى الآن خاض الجيالوروسي 4 مبارياتٍ لم يحققوا من خلاله إلا انتصارٍ واحدةٍ فقط، فيما تعادلوا مرتين وخسروا مرةً واحدةً، ليحتلوا بذلك المركز التاسع في السيري آ برصيد 5 نقاط، متفوقيت بفارق الأهداف على تورينو، أودينيزي وكالياري أصحاب المراكز العاشر، الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.





أوندير: ريال مدريد سيظهر المزيد من الاحترام لروما موعد مباراة ريال مدريد ضد روما والقنوات الناقلة

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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

ريال مدريد - روما سانتياجو بيرنابيو

الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً، 9 محرم 1440 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد لا توجد غيابات في صفوف ريال مدريد للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد روما.





👑 ملوك أوروبا✨ دوري أبطال أوروبا يعود يوم الاربعاء القادم!🎥 شاهد المقطع 👇 #RMUCL | #هلا_مدريد https://t.co/0QRz94UUYY

— Real Madrid C.F.



ع (@realmadridarab) September 16, 2018 سيبدأ لوبيتيجي بطريقته التي اعتاد عليها منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يكون التشكيل..





التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوامارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخالتوني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتشماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

لا توجد غيابات في صفوف روما للإصابة أو الإيقاف كما هو الحال بالنسبة لريال مدريد، وهو الأمر الذي يُنبئ بمباراةٍ قويةٍ لاكتمال الفريقين.





https://t.co/oTtX9c6AOA

— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 16, 2018 من المتوقع أن يبدأ دي فرنشيسكو بالطريقة الدفاعية التي يفضلها في مباريات الكبار، والتي بدأ بها المباراة ضد ميلان في الجولة الثانية في الدوري الإيطالي، والتي كانت لها الفضل في فوزه على برشلونة الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.





التشكيل | 3-4-1-2

روبين أولسين جوان جيسوس - كوستاس مانولاس - فيديريكو فازيوأليكساندر كولاروف - دانيلي دي روسي - ستيفان نزونزي - أليساندرو فلورينزيخافيير باستوريإيدين دجيكو - باتريك شيك

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