مرتضى منصور: آل شيخ وعدني بهدية للزمالك في يناير

2018/09/17 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى أنه تحدث مع تركي آل شيخ رئيس العامة للرياضة السعودية، حيث وعده الأخيرة بهدية كبيرة للقلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "تركي آل شيخ أرسل لي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب مني زيارته".

وأكمل: "أخبرني آل شيخ، أنه يريد إهداء الزمالك هدية في يناير القادم، لقد وعدني بذلك".



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وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق، عن تكفل آل شيخ بصفقة فرجاني ساسي الأخيرة للزمالك بالإضافة إلى تكفله براتب المدير الفني للفريق كريستيان جروس.

كم هو رائع أن تلعب ويساندك هذا الجمهور، وكم هو مُخيف أن تلعب ضدهم 🔥جحيم ليجا وارسو 🤩(📷 @WSCsupporters ) pic.twitter.com/uzXBzDIWUx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، مساء الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب.

يُذكر ان الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.





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