وكالة: اكتشاف

2018/09/17 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات السعودية وجود الوباء، الذي قتل أكثر من ألفي شخص في إحدى الدول العربية، بمنطقة تقع على حدودها الجنوبية، بحسب ما نقله التلفزيون السعودي عن أحد المسؤولين.

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