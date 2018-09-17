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وكالة: اكتشاف
2018/09/17 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكتشفت السلطات السعودية وجود الوباء، الذي قتل أكثر من ألفي شخص في إحدى الدول العربية، بمنطقة تقع على حدودها الجنوبية، بحسب ما نقله التلفزيون السعودي عن أحد المسؤولين.

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