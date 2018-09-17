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فيديو| ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو في كرة القدم
2018/09/17 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أثبت رجل ثمانيني من بيرو أن الأعمار مجرد أرقام حينما استعرض مهاراته في كرة القدم وسط إعجاب كبير من المارة..المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.

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