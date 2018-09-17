2018/09/17 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثبت رجل ثمانيني من بيرو أن الأعمار مجرد أرقام حينما استعرض مهاراته في كرة القدم وسط إعجاب كبير من المارة..المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو في كرة القدم) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو في كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).