اصابات بصفوف فريق الحسين بحالات تسمم بسبب تلوث مياه البصرة

2018/09/17 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عدد من لاعبي فريق الحسين لكرة القدم، بحالات تسمم بسبب تلوث مياه محافظة البصرة.ووصلت بعثة الفريق الى محافظة البصرة، امس الاحد، لمواجهة فريق نفط الجنوب على ملعب الفيحاء ضمن الجولة الاولى من الدوري الممتاز، اليوم الاثنين.وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ان "ثمان حالات تسمم اصابت لاعبي فريق الحسين في البصرة فضلاً عن تسمم مدير الفريق فاضل زغير بسبب المياه في محافظة البصرة الفيحاء".

واضاف ان "حالات تسمم لاعبي فريق الحسين في ازدياد فضلاً عن تسمم مشرف الفريق صبحي العزاوي"، مبيناً ان "اللاعب شهاب رزاق تعرض للتسمم ايضاً صباح اليوم".

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