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علماء : خطر مميت تخفيه السجائر الإلكترونية
2018/09/17 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة) … أكد علماء من جامعة نيفادا الأمريكية أن دخان السجائر الإلكترونية يحتوي على مواد قاتلة تهدد حياة المدخنين.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن أجروا دراسات شملت عشرات الأشخاص، بعضهم من مدخني السجائر الإلكترونية، حيث وجدوا أن تراكيز المواد المسرطنة كالألديهيدات في رئات المدخنين مرتفعة جدا، مقارنة بنسبها في رئات الذين لا يدخنون تلك الأنواع من السجائر.

كما بينت اختبارات أدخنة السجائر الإلكترونية، أنها تحوي الألديهيدات الضارة أكثر بـ 10 مرات من الهواء الطبيعي، فضلا عن احتوائها لما يسمى بالـ “الفورمالديهيد” الذي يعتبر من أخطر الغازات، ويوجد في انبعاثات عوادم السيارات، والأبخرة الناجمة عن مواد الطلاء.

وحذرت أبحاث عديدة من أخطار السجائر الإلكترونية، وأكدت أن الدخان المتصاعد منها قد يسبب الالتهابات ويضعف نشاط البلاعم السنخية، وهي الخلايا التي تزيل جزيئات الغبار والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

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