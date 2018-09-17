رسميا – الونش يجدد عقده مع الزمالك

2018/09/17 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي الزمالك رسميا تجديد عقد محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الفريق، لمدة خمس سنوات، لينتهي في صيف عام 2023.

اللاعب وقع على عقود التجديد بعد عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة، بعدما كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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من جانبه، أعرب الونش عن سعادته بالبقاء ضمن صفوف الفارس الأبيض، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجماهير، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد بتواجدي داخل جدران نادي الزمالك حتى ٢٠٢٣ رسميًا، أتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات..



وأحب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص لأستاذ أمير مرتضى ومجلس إدارة النادي، ولجماهير الزمالك أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم".

سعيد بتواجدي داخل جدران نادي الزمالك حتى ٢٠٢٣ رسميًا، أتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات..



وأحب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص لأستاذ أمير مرتضى ومجلس إدارة النادي، ولجماهير الزمالك أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم.



⚪🔴💪 pic.twitter.com/AJEgMypl4T

— Mahmoud Hamdy (@ElWensh) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨صاحب الـ23 عاما انضم إلى القلعة البيضاء في صيف عام 2016 قادما من طلائع الجيش، وشارك بقميص الأبيض في 66 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع مثله.

يذكر أن الزمالك قام ايضا بالتجديد للنيجيري معروف يوسف؛ لاعب وسط الفريق، رغم عدم قيده بقائمة الموسم الجاري، تمهيدا لإعارته في يناير المقبل.



(طالع التفاصيل)

نجوم أشعلوا الدوري السعودي بهذه الجولة 🔥 pic.twitter.com/MN5FUqXgd6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

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