موعد مباريات الجولة الثالثة في الدوري السعودي، جدول الترتيب والقنوات الناقلة

2018/09/17 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2018-19 يوم الأربعاء القادم 19 سبتمبر 2018 ميلادياً، 9 محرم 1440 هجرياً، وستكون الافتتاحية بين القادسية والنصر، الذي سيبحث عن الانتصار لمواصلة الصدارة رفقة الهلال والشباب في حالة فوزهما هما الآخرين.

سيقابل الليث الأبيض الفتح في هذه الجولة، ولن تكون مهمة الحصول على النقاط الثلاث سهلةً أبداً عليه، أما الموج الأزرق فسيواجه الباطن الذي قدم موسماً رائعاً الموسم الماضي، واعتاد على التألق دائماً أمام كبار كرة القدم في المملكة في جميع المسابقات، وبالرغم من أن بدايته هذا الموسم ليست جيدةً إلا أن الزعيم عليه أن يكون حذراً من أي مفاجآت.



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يواصل الاتحاد تقديم العروض السيئة هذا الموسم على غرار الموسم الماضي، فحتى الآن خسر في مباراتيه الأولتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكانت خسارته الثانية مذلةً وثقيلة، حيث كانت على يد القادسية بثلاثيةٍ نظيفة، ليسقط بذلك في قاع ترتيب جدول ترتيب الدوري برصيد صفرٍ من النقاط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شئ عن الجولة الثالثة في الدوري السعودي 2018-19 قبل انطلاقها..

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موعد مباريات الدوري السعودي 2018-2019 - الجولة الثالثة

تقرير - بعد إقالة دياز..



هل يتكرر موسم الإقالات السريعة للمدربين الأجانب؟ المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

القادسية - النصر

استاد الأمير سعود بن جلوي الأربعاء 19 سبتمبر 2018 ميلادياً، 9 محرم 1440 هجرياً، 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1

الشباب - الفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد الخميس 20 سبتمبر 2018 ميلادياً، 10 محرم 1440 هجرياً، 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 التعاون - الاتحاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 20 سبتمبر 2018 ميلادياً، 10 محرم 1440 هجرياً، 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر KSA SPORTS 2 الاتفاق - الفيحاء ملعب الأمير محمد بن فهد الجمعة 21 سبتمبر 2018 ميلادياً، 11 محرم 1440 هجرياً، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 الفيصلي - أُحد ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية الجمعة 21 سبتمبر 2018 ميلادياً، 11 محرم 1440 هجرياً، 18:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر KSA SPORTS +1 الأهلي - الحزم مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 21 سبتمبر 2018 ميلادياً، 11 محرم 1440 هجرياً، 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر KSA SPORTS 2 الهلال - الباطن ملعب جامعة الملك سعود الجمعة 21 سبتمبر 2018 ميلادياً، 11 محرم 1440 هجرياً، 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 الوحدة - الرائد مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر KSA SPORTS 1 جدول ترتيب الدوري السعودي 2018-2019 الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

الهلال

2

2

0

0

4

1

+3

6

2

الشباب

2

2

0

0

4

1

+3

6

3

النصر

2

2

0

0

4

2

+2

6

4

القادسية

2

1

1

0

3

0

+3

4

5

الأهلي

2

1

1

0

3

1

+2

4

6

الاتفاق

2

1

1

0

4

3

+1

4

7

التعاون

2

0

2

0

2

2

0

2

8

الحزم

2

0

2

0

1

1

0

2

9

الفتح

2

0

2

0

0

0

0

2

10

الوحدة

2

0

2

0

0

0

0

2

11

الباطن

2

0

1

1

4

5

−1

1

12

الفيصلي

2

0

1

1

3

4

−1

1

13

الرائد

2

0

1

1

2

4

−2

1

14

الفيحاء

2

0

0

2

1

4

−3

0

15

أُحد

2

0

0

2

1

4

−3

0

16

الاتحاد

2

0

0

2

0

4

−4

0

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