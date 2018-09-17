النزاهة تحبط محاولة لتهريب (6) حاويات محملة بأدوية ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر

2018/09/17 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أنَّ ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة تمكُّنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب (6) حاوياتٍ محملةٍ بأدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.الدائرة أشارت في بيان تلقت “وكالة الانباء العراقية”واع”نسخة منه إلى أنَّ “ملاكات شعبة الضبط والتحرِّي في مديريَّة تحقيق البصرة استطاعت ضبط الحاويات التي كانت معدَّة للتهريب وإخراجها من الميناء بصورةٍ غير قانونيةٍ، مبيِّنة أنَّ الأدوية والمستلزمات الطبيَّة تمَّ استيرادها داخل حاوياتٍ حديديةٍ غير مبرَّدةٍ ومعرَّضةٍ لأشعة الشمس والحرارة العالية.”وأكَّدت الدائرة أنه”تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة”.

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