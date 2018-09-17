الداخلية اليمنية تعلن اسقاط خلية تجسس لصالح الامارات

2018/09/17 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إسقاط شبكة تجسسية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الإماراتية احدى دول تحالف العدوان على اليمن .

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