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الداخلية اليمنية تعلن اسقاط خلية تجسس لصالح الامارات
2018/09/17 | 10:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إسقاط شبكة تجسسية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الإماراتية احدى دول تحالف العدوان على اليمن .

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