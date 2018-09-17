ميلان مهدد بفقدان لاعبه في إطار الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل

2018/09/17 | 10:12

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(المستقلة) … كشفت تقارير صحفية، أن ميلان الإيطالي بات مهددًا بفقدان خدمات لاعبه خلال مواجهة أف 91 ديديلانجي، في إطار الدوري الأوروبي، الخميس المقبل.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن إيفان جاتوزو، المدير الفني لميلان، قرر استبدال هاكان كالهانجولو، خلال مباراة كالياري، أمس الأحد، في إطار الكالتشيو، بسبب الإصابة.

وأضاف الموقع، أن اللاعب تعرض لكسر في الإصبع خلال اللقاء، مشيرا إلى أن هاكان قد يتم إراحته وغيابه عن المباراة المقبلة، في منافسات الدوري الأوروبي أمام أف 91 ديديلانجي.

وتعادل ميلان مع مضيفه كالياري، بهدف لمثله، في مباراة شهدت تسجيل جونزالو هيجواين، هدفه الأول بقميص الروسونيري .

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