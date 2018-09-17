هل عادت قوات البيشمركة انتشارها في خانقين؟

2018/09/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاوري ازاد – ديالى كشف مصدر رفيع المستوى في قوات البيشمركة، عن عودة عدد من قواتهم الى مدينة خانقين واطرافها، في حين ترفض الشرطة المحلية في القضاء تلك الانباء وتطالب المواطنين بعدم التصديق بـ “الشائعات”.بدأ الحديث عن عودة قوات البيشمركة الى حدود قضاء خانقين، بعد انسحابهم من القضاء منذ اكثر من 11 شهرا، وبالتزامن […]

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