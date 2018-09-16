رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي الدكتور حيدر العبادي يعقد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2018/09/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني .

وجرى مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ، وفي مقدمتها ادامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الاجواء والاراضي ، الى جانب بحث تنظيم الواجبات والمهام الاساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي ، كما بحث المجلس استقرار الاوضاع في محافظة البصرة واجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وصدر عن المجلس القرارات التالية :

اولا : تتولى وزارة الداخلية اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية .

ثانيا : تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للاجواء العراقية لدى الامم المتحدة واعادة عرضها على مجلس الامن الوطني .

ثالثا: انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع اي خروقات ويتم توفير الاعداد والمستلزمات الكافية لذلك .

رابعا : الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والهنكارية وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع .

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