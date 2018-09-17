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سياسي فلسطيني: استفزازات ترامب لن تفرض علينا واقعا
2018/09/17 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال السياسي الفلسطيني أحمد المندوه، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع نفسه في عداء مباشر مع الشعب الفلسطيني، بعد الإجراءات المتتالية التي أخرجته من دائرة الأصدقاء.

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