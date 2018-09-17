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حقيقة اعتقال إمام الحرم المكي في السعودية (فيديو)
2018/09/17 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقلت وسائل إعلام، أمس الأحد، أنباء تفيد باعتقال الشيخ بندر عبد العزيز بليلة إمام الحرم المكي، زاعمة أنه تم القبض عليه الأسبوع الماضي وتحديدا يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

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