الصيادي يطالب بارسال موازنة ٢٠١٩ وتضمينها استقطاعات من ذوي الرواتب العليا

2018/09/17 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف البناء كاظم الصيادي، بإرسال موازنة ٢٠١٩ وتضمينها استقطاعات من ذوي الرواتب العليا، لافتا الى ان المشاريع السابقة اغلب اموالها كانت تذهب بلا فائدة.وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان "نطالب الحكومة بإرسال موازنة عام 2019 متضمنة الدرجات الوظيفية وايقاف حالة تنقلات الملاك اضافة الى اعتماد الفائض من صادرات النفط والبالغة اكثر من ٢٥ مليار دولار لتلبية مطالب الجماهير وبناء المشاريع الخدمية بالاعتماد على شركات اجنبية".

واضاف الصيادي، أن "المشاريع السابقة اغلبها كانت تذهب اموالها بلا فائدة وانتهت المشاريع الى التوقف او الهدم اضافة الى استقطاعات للدرجات الخاصة التي غصت بالاموال لبناء المشروع الوطني الكبير لبناء المدارس ولتكون تلك الخطوة من الحكومة بداية كحسنة قد تمحي السيئات السابقة في قضية تسويف المطالبات من البصرة او باقي المحافظات، وان تكون لها الاولوية وليس فقط شعارات من الحكومة ضمن البرامج الانتخابية".وتابع الصيادي، "كما نطالب بان الـ٢٥ مليار دولار هي خدمية بحتة ١٠٠% وان تكون تنموية لاعمار البنى التحتية وان تتضمن استقطاعات من اصحاب الاموال والدرجات الخاصة، وقد جاء الوقت كي يساهم اصحاب الرواتب العليا بهذا الموضوع".

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