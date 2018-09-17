تراجع أسعار النفط مع عودة التخوفات بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين

2018/09/17 | 10:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفتتحت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع ، الإثنين، على تراجع، بفعل التخوفات من تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي فرض رسوما بنسبة 25 بالمائة على سلع صينية بـ 50 مليار دولار، قال الأسبوع الماضي إنه سيضيف رسوما على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.

وبحلول الساعة (05:35 تغ) تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 0.14 بالمائة أو 12 سنتا، إلى 77.97 دولارا للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر، تشرين أول بنسبة 0.12 بالمائة أو 8 سنتات، إلى 68.69 دولارا للبرميل.

وتتأثر أسعار النفط هبوطا، بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لأن من شأنه خفض الطلب على الخام، الذي يعد وقود التصنيع الرئيس.

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