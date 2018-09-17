التخطيط: نعمل مع البنك الدولي على مشروع سيغير كل مفاصل الإدارة المالية بالعراق

2018/09/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد وكيل وزير المالية والتخطيط ماهر جوهان، اليوم الاثنين، العراق يعمل مع البنك الدولي للتعاقد على قرض لتعزيز إدارته المالية.وقال جوهان لـ"الغد برس"، إن "العراق يعمل مع البنك الدولي للتعاقد على قرض لتنفيذ مهمة اساسية وهي تعزيز الادارة المالية"، مبينا ان "البرنامج وصل الى مراحل جيدة بالتعاقد وهو محور اساسي لاصلاح الاقتصادي".

وأضاف ان "العراق يعمل على حوكمة الانظمة للسيطرة على حركة الاموال وايجاد اليات لاستخدام الاكثر كفاءة على المستوى الاستثماري او التشغيلي".واشار الى ان "هناك نموذج تجريبي يتعلق بخمس وزارات اضافة الى المحافظات ووزارتي المالية والتخطيط".وأوضح ان "الاتحاد الاوروبي شريك اساسي في كل المهام لذلك عندما وجد المشروع يصب في توجهاته لدعم الحوكمة كان شريك اساسي لتعزيز الرقابة في المؤسسات"، مشددا على ضرورة "المضي بالمشروع سريعا لانه مهم جدا في تغيير كل مفاصل الحياة بالادارة المالية في العراق".يذكر ان بعثة الاتحاد الاوروبي وممثل البنك الدولي في العراق وقعوا مع العراق اتفاقية التمويل لحزمة ( 15,6 مليون يورو ) ، المخصصة لـ"تقوية مؤسسات رقابة ومحاسبة ادارة المالية العامة في العراق".

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