منتخب الناشئين يغادر الى ماليزيا

2018/09/17 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- وكالاتيغادر منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً الى ماليزيا لخوض منافسات كأس اسيا تحت 16 عاماً المقرر انطلاقها الخميس المقبل وتستمر حتى السابع من الشهر تشرين الاول القادم، وامضى منتخبنا معسكراً خارجياً في الدوحة لتسعة ايام اجرى خلالها مباراة تجريبية واحدة ..

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