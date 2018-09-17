English | كوردى


بالصور.. اغلاق مصرف الوركاء بلافتات احتجاجية ومتظاهرون يجلسون امامه للمطالبة باموالهم
2018/09/17 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اغلاق مصرف الوركاء بلافتات احتجاجية ومتظاهرون يجلسون امامه للمطالبة باموالهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اغلاق مصرف الوركاء بلافتات احتجاجية ومتظاهرون يجلسون امامه للمطالبة باموالهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الشرطة يواصل تحضيراته للدوري السلوي ويعزز صفوفه بمحترف امريكي
⋙ الزوراء يواجه الحدود غدا بغياب سجاد حسين
⋙ المنتخب الوطني يقترب من المشاركة في البطولة الرباعية بالسعودية
⋙ الكويت تصدر توجيهات لمواطنيها في العراق
⋙ امنية ديالى تعلن احباط " غزوة الاحزمة الناسفة" لاستهداف المواكب الحسينية بالمحافظة
بالفيديو والصور
⋙ حقيقة اعتقال إمام الحرم المكي في السعودية (فيديو)
⋙ فيديو| ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو في كرة القدم
⋙ بالصور: لاعبو نادي الحسين يرقدون في مستشفى البصرة بسبب التسمم
الأكثر شيوعا