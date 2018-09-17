2018/09/17 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 17 شتنبر 2018 - 10:23 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- ثمن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس تحالف الفتح هادي العامري على دعمه للفوز برئاسة البرلمان .وقال مكتب العامري في بيانله اليوم: إن “رئيس التحالف استقبل، مساء امس الاحد، بمكتبه في بغداد، رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي والنائب الاول حسن الكعبي اضافة الى عدد من النواب”.واضاف ، أن “العامري تطرق في اللقاء الى عدة ملفات اهمها: اعادة هيبة واحترام المؤسسة التشريعية، وإقرار القوانين المهمة والمعطلة، والعمل بروح الفريق الواحد وانكم تمثلون جميع العراقيين، ومحاربة الفساد من خلال الرقابة الصارمة واقرار القوانين”.وتابع البيان، أن “العامري تطرق ايضا الى تقليل رواتب النواب والرئاسات قدر الإمكان، والاهتمام بمدينة البصرة بشكل خاص لانها تمثل ظلامة كبرى”.من جهته، ثمن الحلبوسي دور العامري علة فوزه برئاسة البرلمان وانه “سيعمل على محاربة الفساد “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي “يثمن” دور العامري على دعمه لرئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي “يثمن” دور العامري على دعمه لرئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).