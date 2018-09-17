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قمة سوتشي تحدد ملامح تسوية لإدلب
2018/09/17 | 10:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عشية قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يستضيفها منتجع سوتشي الروسي، ويُتوقع على نطاق واسع أن تُحدد ملامح

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