وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨

2018/09/17 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت وزارة العدل عن اكمال اجراءات اللجنة المكلفة باعداد تعليمات القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ الخاص باصلاح النزلاء والمودعين وحصول مصادقة وزير العدل عليها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية “واع” أن” هذة التعليمات تضمنت مخصصات بدل الاطعام الخاصة بالحراس الاصلاحيين بعد احتسابها مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية” ، مؤكدة أنه “سيتم احتساب المخصصات من تاريخ نشر القانون ودخوله حيز النفاذ”.

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