المقاولون للأهلي وبيراميدز: طاهر محمد بـ10 مليون دولار

2018/09/17 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حدد نادي المقاولون العرب سعر طاهر محمد طاهر؛ مهاجم الفريق، الذي لفت الانتظار في الجولات الأولى من دوري الموسم الجاري.

صاحب الـ21 عاما نجح في الموسم الجاري في تسجيل هدفين وصناعة مثليهما مع خوض فريقه خمس مباريات بالدوري الممتاز.

محمد عادل؛ المشرف العام على الكرة بالمقاولون، قال خلال تصريحاته لبرنامج "كلام في الجون" الإذاعي: "حتى الآن لم نتلق أي عرض رسمي لطاهر، لكنه أصبح محط أنظار الوسط الرياضي المصري، والأهلي حاول ضمه خلال الصيف الماضي إلا أن إتمام الصفقة باء بالفشل.



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"نعلم أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضمه بجانب بعض العروض الخارجية من وكلاء اللاعبين، سندرس الموقف عندما يأتينا عرضا رسميا، لكننا لن نستغنى عنه بأقل من 10 مليون دولار، المبلغ ليس مبالغ فيه، الأهلي وبيراميدز والزمالك لديهم القدرة على دفعه".

طاهر يعد من ناشئي المقاولون، وخاض تجربة احترفية في لوهافر الفرنسي في صيف 2016 على سبيل الإعارة قبل أن يعود مجددا في نهاية الموسم.

نجوم أشعلوا الدوري السعودي بهذه الجولة 🔥 pic.twitter.com/MN5FUqXgd6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

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