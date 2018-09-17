خاص جول - فيرناندو سانز: أتمنى وجود صلاح في الليجا وريال مدريد لم يتأثر برحيل رونالدو

2018/09/17 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد فيرناندو سانز لاعب ريال مدريد السابق أن ريال مدريد لن يتأثر برحيل رونالدو رغم قيمته الكبيرة كأسطورة للنادي.

رونالدو كان قد رحل ليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو بعد تسع سنوات قضاها مع النادي الملكي.

سانز قال في حواره الخاص مع جول: "رونالدو اسم كبير وأسطورة لريال مدريد ولكن الفريق سيظل بنفس القوة فهو نادي عريق مر عليه العديد من اللاعبين ورحلوا ولم يتأثر وظل يحقق البطولات".



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جريزمان لايزال غاضبًا 🙄 pic.twitter.com/XXl5OeCpzG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2018لاعب ريال مدريد السابق أضاف عن الفارق بين زيدان مدرب الفريق السابق ولوبيتيجي المدير الفني الحالي: "زيدان قدم مسيرة خيالية مع ريال مدريد ووصل لعدد كبير من الإنجازات في وقت صغير وصعّب المهمة على من سيأتي بعده، لوبيتيجي يقوم بعمل جيد حتى الآن ولكن ما زال أمامه الكثير من العمل".

زيدان كان قد رحل عن تدريب ريال مدريد بعد عامين ونصف حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث أعوام متتالية إلى جانب لقب الدوري الذي غاب عن خزائن الملكي قبلها بخمس سنوات.

سانز قال عن المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة: "كلا الفريقين بدأ الموسم بطريقة قوية حتى مع تعادل ريال مدريد الأخير، ما زال أمامنا العديد من المباريات ولا ننسى أتليتكو مدريد فهو فريق قوي للغاية".

وبذكر أتليتكو مدريد كان الحديث عن قدرة الفريق على الوصول لحلم دوري أبطال أوروبا خصوصًا مع إقامة النهائي على واندا ميترو بوليتانو حيث قال فيرناندو: "أتليتكو مدريد يستطيع الوصول لنهائي دوري الأبطال واعتقد أنه هدفهم الأول، لم يبدأوا بالطريقة المثالية ولكنهم يستطيعون التقدم لمستويات أفضل.



برشلونة وريال مدريد يستطيعون الوصول أيضًا للنهائي".

وعن المرشحين النهائيين لقائمة الأفضل من الفيفا وغياب ميسي وجريزمان، قال سانز: "جريزمان وميسي لاعبان رائعان للغاية والكثير تحدث عن أحقيتهم ولكن بالنظر للخمسة لاعبين الذي كان الحديث عنهم فلدنيا ثلاثة لاعبين من الليجا ورونالدو الذي رحل عن ريال مدريد مؤخرًا إلى جانب محمد صلاح".

اختتم سانز تصريحاته لجول عن محمد صلاح قائلًا: "أتوقع وأتمنى أن أراه قريبا في الدوري الإسباني فأفضل اللاعبين في العالم يجب أن يتواجدوا في الليجا، صلاح يستطيع التكيف في ريال مدريد أو برشلونة".

الصحافة الإسبانية كانت قد رشحت محمد صلاح للانضمام لريال مدريد الصيف الماضي قبل أن تربطه ببرشلونة أيضًا في الفترة الأخيرة

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