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واع / اتحاد الكرة يوافق على استقالة رئيس لجنة التراخيص
2018/09/17 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اتحاد الكرة يوافق على استقالة رئيس لجنة التراخيص

17/09/2018 15:45:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك 

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، عن موافقته على استقالة رئيس لجنة التراخيص محمد العبودي.

وذكر مصدر في الاتحاد لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان اتحاد الكرة وافق على استقالة رئيس لجنة التراخيص محمد العبودي وإعفائه من جميع المهام المكلف بها.

 

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