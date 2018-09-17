نائب عن سائرون : انتخاب هيئة رئاسة البرلمان يندرج ضمن الحالة الديمقراطية في البلاد

2018/09/17 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة سائرون حمد الله الركابي , الاثنين, ان ما جرى تحت قبة البرلمان من اختيار رئاسة المجلس يندرج تحت ما نص عليه الدستور والحالة الديمقراطية في البلاد وفقا للمواد الدستورية التي نصت على هذا الامر.

الركابي وخلال تصريح لوكالة انباء الراي العام (بونا نيوز) قال ان الحراك السياسي يفرض هذا التوجه الذي قسم من خلاله توزيع المناصب على المكونات الرئيسة في البلاد ووفقا لاتفاقات الكتل السياسية, مشيرا الى ان الكتل السياسية لم تمنع بعضها من تقديم مرشحيها لمناصب هيئة رئاسة البرلمان لكننا لم نجد بين الاسماء المرشحة لمنصب رئيس البرلمان الا من المكون السني.

وتوقع الركابي ان تخضع مناصب رئاسة الوزراء والجمهورية الى نفس المبدأ وفقا للتحركات السياسية في الوقت الحالي, مبينا ان لا علاقة لكتلة بعينها بانتخاب رئيس مجلس النواب.

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