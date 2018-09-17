شرطة ديالى : ضبط مخبأ لصواريخ قاذفة شمال شرق بعقوبة

2018/09/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأثنين، ضبط مخبأ لصواريخ قاذفة شمال شرق بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن "قوة أمنية من الشرطة ضبطت في قرية الهويرة قرب ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة مخبأ يضم خمسة صواريخ قاذفة وخمس حشوات قاذفة وقنبرة هاون عيار 60 ملم".

وأضافت القيادة، إن "خبير المتفجرات قام برفع ما موجود داخل المخبأ تمهيدا لنقلها إلى مكان آمن لتدميرها فيما بعد".

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