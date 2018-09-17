2018/09/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس منظمة "أوبك" إنهم بحاجة إلى استمرار العمل مع المنتجين الآخرين من خارجها لإدارة المعروض العالمي من النفط في وقت يشهد فيه الطلب على الخام "رياح معاكسة".

وأضاف محمد باركيندو في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الأحد أن الاتفاق التاريخي بين المنظمة وحلفائها المستقلين في نهاية 2016 والمتعلق بخفض الإنتاج بحاجة إلى أن يكون دائم.

وتابع باركيندو أن الطلب على النفط قوي على الرغم من أنه بدأ في "مواجهة رياح معاكسة" نتيجة عوامل خارجية لا تملك المنظمة أي تأثير عليها.

وفي الأسبوع الماضي حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع الطلب على الخام وتوقعت أنه على الرغم إنه سيُسجل مستوى 100.3 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2018، إلا أنه سيتراجع عند مستوى 99.3 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل.

وكانت وكالة الطاقة قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن الصراعات التجارية والتوترات المالية في الأسواق الناشئة تهدد بكسح جماح الطلب على النفط، لكن أزمات المعروض من إيران وفنزويلا قد تعوض هذا الأمر.

وأوضح رئيس المنظمة أنه لايوجد بدائل يمكن تنفيذها على مائدة النقاش سوى التعاون بين أعضاء المنظمة وشركائها الجيدين من خارجها فيما يتعلق باتفاق دائم.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الخام صدمت صناعة النفط وتسببت في كساد الاستثمارات في الخام، و"جعلت التعاون المستمر بين المنتجين هو الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار في الأسواق".

وفي أغسطس الماضي ارتفع إنتاج "أوبك" بمقدار 278 ألف برميل يومياً إلى 32.56 مليون برميل يومياً.

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