النجيفي: العراق بحاجة الى رئيس يتمتع بالخبرة والكفاءة

2018/09/17 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، حاجة العراق الى رئيس جمهورية يتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على الحفاظ على الدستور.

وشدد النجيفي خلال استقباله المبعوث الرئاسي الأميركي بريت ماكغورك، وسفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق دوغلاس سيليمان، على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء، وفق المدة الدستورية، داعيا في الوقت ذاته الى اختيار رئيس وزراء معتدل ومقبول، قادر على إبعاد العراق عن الصراعات الدولية، وإقامة أوسع العلاقات مع المجتمع الدولي، بما يحقق مصالح العراق.

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