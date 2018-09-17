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أردوغان يدافع عن قبوله طائرة فاخرة من أمير قطر
2018/09/17 | 16:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر وقال إنها هدية لم يتم دفع أموال مقابلها ومهداة للدولة التركية وليس له بشكل شخصي.وقالت وسائل إعلام تركية إن الطائرة من طراز بوينج 747 وتتسع في العادة لنقل 400 راكب ولكن تم تعديلها لتقل 76 شخصاً.وأثار الخبر انتقادات من المعارضة التركية التي أشارت إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وقال أردوغان إن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها.وأشار إلى أن قيمة الطائرة حوالي 500 مليون دولار.وأضاف أردوغان أن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء.انتهى

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