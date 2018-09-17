2018/09/17 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ليدا" تعثر على وسيلة للقضاء على أحد أخطر أنواع السرطان

متابعة/..توصل علماء من جامعة "ليدا" ومعهد الأبحاث السرطانية البريطاني، لطريقة تزيد من فعالية الأدوية في مكافحة أحد أخطر أنواع السرطان والمعروف بـ"السرطان الميلانيني"، بحسب ما نشر موقع "MedicalXpress".

فبحسب الموقع، فإن المختصين تمكنوا من إعادة تنشيط فعالية عقار يعرف باسم "T-vec"، والذي يتم حقنه مباشرة في الأنسجة التي تأثرت بسرطان الجلد، والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على الخلايا السرطانية الموجودة.

وأعتمد المختصون على خلايا الدم البيضاء، التي تستطيع امتصاص المواد المختلفة، لتقوم بنقلها إلى الورم أو الخلايا السرطانية مما يؤدي لموتها.

وبحسب ما أكد المختصون، فإن هذا العقار يمكن استخدامه فقط في الحالات التي لا يمكن إيصاله إلى الخلايا السرطانية بشكل مباشر.

يذكر بأن استخدام العقار "T-vec"، ينطوي على إدخاله في دم المرضى، ولكن في بعض الحالات يقوم الجسم بفرز مواد مضادة تؤدي للتقليل من فعالية هذا العقار.

وكان علماء قد أكدوا، في وقت سابق، على ضرورة الإكثار من تناول أطعمة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع السرطان وتوقف نموه وانتشاره.انتهى16

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