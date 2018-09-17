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وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين
2018/09/17 | 16:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:صادق وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الاثنين، على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين.وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم اكمال اجراءات اللجنة المكلفة باعداد تعليمات القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ الخاص باصلاح النزلاء والمودعين وحصول مصادقة وزير العدل عليها".

وأضافت ان "هذه التعليمات تضمنت مخصصات بدل الاطعام الخاصة بالحراس الاصلاحيين بعد احتسابها مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية، وسيتم احتساب المخصصات من تاريخ نشر القانون ودخوله حيز النفاذ".

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