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2018/09/17 | 16:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون رشيد عليموف، اليوم الاثنين، خلال لقاء وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمد دياروف، أن المنظمة ستنظر بطلب أذربيجان للحصول على صفة عضو مراقب، خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء.

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