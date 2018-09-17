السعودية: 5 مليار دولار برامج إغاثية في التعليم لدول العالم المنكوبة

2018/09/17 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهودها الإنسانية والإغاثية، تولي المملكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتماما استثنائيا.

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