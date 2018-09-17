2018/09/17 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اختار خليفة له في حال مقتله.

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