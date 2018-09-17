الكعبي: سنمضي نحو تفعيل الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب لتحقيق الإصلاح المنشود

2018/09/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بالمضي نحو تفعيل الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب بما يتوافق وطموحات أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناتــــه .

وقال الكعبي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية “واع” نسخة منه إن” تسلمنا لمهام منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة ما هو إلا امانة في عنقي ، اتمنى من خلاله ان اكون عند حسن ظن ابناء بلدنا العزيز من اعضاء مجلس النواب الذي نلت ثقتهم ، ساعيا وجاهدا ان اسير معهم نحو تفعيل الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي وبما يتوافق وطموحات ابناء الشعب العراقي بكافة مكوناته”.

واضاف الكعبي خلال البيان أن” العمل في هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تماسك وتفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في اداء مهامهم التشريعية والرقابية وتسهيل ادائها والتنسيق معها لتقديم أفضل الخدمات لابناء شعبنا ، “مؤكدا سعيه لتطوير عمل وكفاءة اداء اللجان النيابية ومكاتب مجلس النواب في بغداد والمحافظات” .

واكد الكعبي التزامه مع هيأة الرئاسة والنواب بالتعاون نحو إقرار القوانين الملحة التي تمس حاجة المواطن ومتابعة تنفيذ المشاريع السابقة ومحاربة الفساد بشتى اشكاله وعلى كافة المستويات بغية تحقيق الإصلاح المنشود ” .

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