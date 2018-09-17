العدل تصادق على تعليمات مخصصات بدل اطعام الحراس الاصلاحيين

2018/09/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن المصادقة على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، فيما بينت أنها تتضمن مخصصات بدل اطعام الحراس الاصلاحيين.واضافت الوزارة، أن "هذه التعليمات تضمنت مخصصات بدل الاطعام الخاصة بالحراس الاصلاحيين بعد احتسابها مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية"، مشيرة الى أنه "سيتم احتساب المخصصات من تاريخ نشر القانون ودخوله حيز النفاذ".

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