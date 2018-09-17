الخارجية الإيرانية تنفي عقد لقاء سري بين سليماني وماكغورك في العراق

2018/09/17 | 16:11

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المعلومة / بغداد…

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, الاثنين, إجراء لقاء بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني وبريت ماغورك مندوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العراق.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي وتابعته وكالة / المعلومة/، في ردّه على سؤال حول ما أوردته إحدى وسائل الاعلام التي زعمت بان لقاء جرى بين اللواء سليماني والمندوب الاميركي في العراق لخفض التوتر فيه, إن “هذا النبأ كاذب وهنالك صحف (تنشر هكذا انباء) لا ينبغي حتى ذكر اسمها”.

وفي ردّه على سؤال حول برنامج الجهاز الدبلوماسي الايراني لاحباط مزاعم الكيان الصهيوني الكاذبة، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية, أن “بث الأنباء الكاذبة من قبل الكيان الصهيوني لا يعود الى اليوم او الامس وقد سعى على الدوام لتشويه صورة الجمهورية الاسلامية الايرانية والتاثير على سياستها الخارجية في المنطقة والعالم”.

وأضاف، أن “هذيان مسؤولي الكيان الصهيوني وتصريحاتهم الواضحة طبيعتها لا ينبغي أخذها على محمل الجد”.

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية، قد زعمت أول أمس السبت, أن سليماني التقى “سراً” ماكغورك، الثلاثاء الماضي، للاتفاق على حل لتشكيل الحكومة العراقية المتعثر، ووقف التصعيد بين الجانبين على أراضي العراق.



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