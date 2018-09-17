2018/09/17 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، ان عمل هيئة رئاسة البرلمان في هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في إداء مهامهم.

وقال الكعبي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تسلمي لمهام منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة ما هو إلا امانة في عنقي، واتمنى من خلاله أن اكون عند حسن ظن ابناء العراق واعضاء مجلس النواب الذي نلت ثقتهم".واضاف انه "ساسعى جاهدا أن أسير نحو تفعيل الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي وبما يتوافق مع طموحات أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته".واوضح الكعبي ان "عملنا هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تماسك وتفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في اداء مهامهم التشريعية والرقابية وتسهيل ادائها والتنسيق معها لتقديم أفضل الخدمات لابناء شعبنا، وسنسعى جاهدين لتطوير عمل وكفاءة اداء اللجان النيابية ومكاتب مجلس النواب في بغداد والمحافظات".وتابع انه "نؤكد إلتزامنا مع هيئة الرئاسة والنواب بالتعاون نحو إقرار القوانين الملحة التي تمس حاجة المواطن ومتابعة تنفيذ المشاريع السابقة ومحاربة الفساد بشتى اشكاله وعلى كافة المستويات بغية تحقيق الإصلاح المنشود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان الاول: عملنا في هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان الاول: عملنا في هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).