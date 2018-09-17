توافق كوردي – كوردي بشأن الموقف من الانتخابات السورية

2018/09/17 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد مسؤولو الإدارة الذاتية في وقت سابق ان "الإدارة لن تسمح بإجراء انتخابات المجالس المحلية التابعة للنظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وهذه الانتخابات السورية هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات في العام 2011 والتي تحوّلت لاحقاً إلى صراع دموي.

وتم تحديد 25 مركز اقتراع في الحسكة و15 مركزا في القامشلي حيث تنافس 2515 مرشحا على 1745 مقعدا في كافة الوحدات الإدارية في المحافظة.

وتسيطر الإدارة على معظم المناطق الكوردية ومساحات من شمال سوريا وتمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي مقارنة بالمناطق السورية الاخرى.

وقال نائب رئيس هيئة البلديات في مقاطعة الجزيرة نضال محمود لكوردستان 24 "بلدياتنا تم انتخابها من الشعب وهي تقوم بواجباتها وتخدم الناس".

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