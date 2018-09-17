ائتلاف النصر يفاجئ الجميع ويكشف مرشح المرجعية- الصدر لرئاسة الحكومة

2018/09/17 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ائتلاف النصر، ان مرجعية النجف وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعمان تولي زعيمه حيدر العبادي ولاية رئاسية ثانية.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أبدى في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، عدم تشبثه بالسلطة، وأكد أنه سيفاجئ الجميع بتسليم السلطة، رافضا التمسك بالمنصب.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لشفق نيوز "الى هذه اللحظة العبادي هو المرشح الاقرب لرئاسة الوزراء، فالمرجعية ما زالت داعمة له، وكذلك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما زال يريد ولاية ثانية للعبادي"، مؤكدا ان "المرجعية أو الصدر اذا كانا رافضين للعبادي لأعلنا ذلك بشكل رسمي ومباشر، فهما لا يخشان احد".وبين السنيد ان "حديث بعض الجهات السياسية عن خروج العبادي عن المنافسة غير صحيح، بل هو يأتي ضمن التشويش على الرأي العام، فالعبادي ما زال الاوفر حظاً لرئاسة الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، والأيام المقبلة ستثبت ذلك".وكان المرجع علي السيستاني ابدى مؤخرا عدم تأييده تشريح اسماء لرئاسة الحكومة ممن تسلم السلطة في السنوات السابقة، الامر الذي نسبه البعض كاشارة الى عدم دعم العبادي لولاية رئاسة ثانية.وفي هذه الاثناء كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، لشفق نيوز، ان هناك 6 مرشحين يتنافسون على رئاسة الوزراء، 3 قدمهم تحالف سائرون و3 اخرين قدمهم تحالف الفتح، وهذا التقديم تم بشكل رسمي من قبل الطرفين.وأضاف الفايز ان مرشحي تحالف سائرون هم عادل عبد المهدي، اسعد العيداني، عبد الوهاب الساعدي.وتابع، "اما تحالف البناء فقد رشح كل من عادل عبد المهدي، فالح الفياض، علي شكري مؤكدا انه "الى هذه اللحظة لا يوجد اي اتفاق على تقديم مرشح بعينه للمنصب".وبحسب قيادات شيعية فان قطبي العامري ومقتدى الصدر يتفقان الى درجة متقدمة على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

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