2018/09/17 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، ان عملنا هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في اداء مهامهم.

وقال الكعبي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، ان "تسلمي لمهام منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة ما هو إلا امانة في عنقي، واتمنى من خلاله ان اكون عند حسن ظن ابناء العراق واعضاء مجلس النواب الذي نلت ثقتهم".

واضاف "ساسعى جاهدا ان اسير نحو تفعيل الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي وبما يتوافق مع طموحات ابناء الشعب العراقي بكافة مكوناته".

واوضح ان "عملنا هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تماسك وتفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في اداء مهامهم التشريعية والرقابية وتسهيل ادائها والتنسيق معها لتقديم أفضل الخدمات لابناء شعبنا، وسنسعى جاهدين لتطوير عمل وكفاءة اداء اللجان النيابية ومكاتب مجلس النواب في بغداد والمحافظات".

وتابع الكعبي "نؤكد إلتزامنا مع هيئة الرئاسة والنواب بالتعاون نحو إقرار القوانين الملحة التي تمس حاجة المواطن ومتابعة تنفيذ المشاريع السابقة ومحاربة الفساد بشتى اشكاله وعلى كافة المستويات بغية تحقيق الإصلاح المنشود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان : سنعمل على اقرار القوانين الملحة ومحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان : سنعمل على اقرار القوانين الملحة ومحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).