ارتفاع قيمة صادرات السلع بين ايران وقطر الى 81% خلال 5 اشهر

2018/09/17 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية القطرية المشتركة عدنان موسى، اليوم الاثنين، نمو قيمة صادرات السلع والخدمات لقطر بنسبة 81% خلال فترة 21 آذار، حتى 22 آب 2018.وقال موسى في تصريح تابعته "الغد برس"، انه "تم تصدير 119 مليونا و437 الف دولار من اصناف السلع الى قطر بالشهور الخمسة المذكورة، صعودا عن 65.89 مليون دولار المسجلة بالفترة المناظرة 2017".

واضاف أن "حجم الصادرات الى قطر بلغ 624 الفا و840 طنا خلال فترة 21 آذار حتى 22 آب 2018 بنمو 8 بالمئة على اساس سنوي".وبيّن موسى أن "من أهم السلع المصدرة هي الحديد والصناعات الخشبية والاسمنت الابيض والخضروات والحلويات والفواكه والمفروشات والسكر فضلا عن القار والبروفيل".

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