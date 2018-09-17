English | كوردى


مدافع الجوية: شخصية البطل سلاحنا لتخطي الجزيرة غداً
2018/09/17 | 16:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أعرب مدافع القوة الجوية، علي بهجت، عن تفاؤله بتخطي الجزيرة الأردني، في مباراة الغد، ضمن ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان.وقال علي بهجت، الذي حضر المؤتمر الصحفي رفقة المدرب باسم قاسم، إن القوة الجوية جاهز تماما للمباراة، مضيفا أنهم استعدوا جيدا لهذه الموقعة.وتابع: "الفريق يمر بحالة من الاستقرار، وبالتالي فنجن جاهزون بشكل تام للمباراة، وسندخل المباراة بشخصية البطل، لاسيما وأن فريقنا توج بلقب آخر نسختين وهذا ما يمنحنا ثقة كبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع الجوية: شخصية البطل سلاحنا لتخطي الجزيرة غداً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع الجوية: شخصية البطل سلاحنا لتخطي الجزيرة غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ايران.. صالحي يطالب اوروبا بخطوات عملية بشأن الاتفاق النووي
⋙ تقرير بريطاني يحدد سيناريو تمزيق العراق ومطالب سليماني وماكغورك
⋙ بيل: ريال مدريد بات فريقا واحدا بعد رحيل رونالدو
⋙ Where You Might Get Expert Personalized University Papers
⋙ بداية المباراة : السماوة x الميناء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| جمعة: الخان الأحمر تحول لمهرجان ثقافي يزيد من اللحمة الوطنية بين الشباب
⋙ بالفيديو: ٢٠ متظاهرا مازالوا موقوفين على خلفية تظاهرات البصرة
⋙ بالصور:ابناء المرجعية بالعتبة الحسينية والبصرة يصلحون انبوبا متضررا ينقل ماء ro من البدعة الى الهارثة
الأكثر شيوعا