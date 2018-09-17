مدافع الجوية: شخصية البطل سلاحنا لتخطي الجزيرة غداً

2018/09/17 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعرب مدافع القوة الجوية، علي بهجت، عن تفاؤله بتخطي الجزيرة الأردني، في مباراة الغد، ضمن ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان.وقال علي بهجت، الذي حضر المؤتمر الصحفي رفقة المدرب باسم قاسم، إن القوة الجوية جاهز تماما للمباراة، مضيفا أنهم استعدوا جيدا لهذه الموقعة.وتابع: "الفريق يمر بحالة من الاستقرار، وبالتالي فنجن جاهزون بشكل تام للمباراة، وسندخل المباراة بشخصية البطل، لاسيما وأن فريقنا توج بلقب آخر نسختين وهذا ما يمنحنا ثقة كبيرة".

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