اختتام اسبوع الموضة والجمال في فيينا

2018/09/17 | 20:44

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(المستقلة)/مهند البديري – فيينا/..



اختتم، امس، في ارض الفن والجمال ،وعاصمة السحر وأنغام الموسيقى اسبوع الموضة والجمال السنوي الذي شارك فيه العديد من مصممي الازياء العالمين اضافة الى مجموعة من االفنانين من جميع انحاء العالم الذين استمتعوا بعروض انواع جديدة من الازياء الكلاسيكية والحديثة.

وفي ختام العروض قدمت الدول المشاركة فعاليات وعروض كوميدية تخللتها عروض لأزياء تاريخية تمثل مختلف البلدان ، في رسائل اراد العارضون توصيلها، اهمها حب الفن والجمال والسلام بين الامم، كذلك الاهتمام بالارث التاريخي والتمسك به لانه جزء لايتجزأ من حاضرنا ومستقبلنا.

كما حضر العروض مجاميع من طلبة الفنون الأكاديميين، وطلاب مدارس أزياء في فيينا،فيما تميز المهرجان هذا العام بالتنظيم الذي كان اكثر من رائع رغم الاعداد الكبيرة من الحضور.

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